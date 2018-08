La mascota que 'calienta' a los aficionados del West Brom

Las mascotas de los equipos de fútbol y del deporte, en general, suelen ser muchas veces de lo más peculiares. Pero posiblemente el West Bromwich Albion, conjunto de la segunda división inglesa de fútbol, ha batido todos los récord de originalidad.

En el primer duelo de la temporada de la Football League Championship ante el Bolton, el equipo inglés presentó a su nueva mascota y los aficionados no pudieron quedarse más sorprendidos.

Los patrocinadores mandan y, en este caso, la firma Ideal Boldiers ha provocado que la flamante mascota del West Brom sea.... ¡una caldera!

Sí, una caldera con patas que tratará de dar suerte al equipo y de levantar los ánimos de la afición.

Sin embargo, en su estreno no pudo celebrar una victoria del equipo, ya que el West Brom cayó derrotado por 1-2.

Los hinchas de los ‘baggies’ abandonaron las gradas del The Hawthorns con el sinsabor de la derrota, pero tras más de una carcajada después de conocer a la nueva mascota, bautizada como 'Boiler Man'.

"What are your mascots then?"

"Ours is a fox"

"We have a tiger"

"Lion. You?"

"Oh... ours is just a combi boiler with legs" pic.twitter.com/HpRFmgP2ye