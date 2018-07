¿Los ladrones más torpes de Canadá?

Este atraco es, probablemente, el más torpe de la historia. Ha ocurrido en Canadá. La cadena CTV News de Edmonton ha emitido el hilarante vídeo que recoge la multitud de intentos por capturar a los ladrones.

Se trata de una pareja que pretendía pagar con una tarjeta de crédito robada en una tienda de comestibles de Spruce Grove. A partir de ahí, todo son caídas, golpes e intentos de huida. Aunque sin duda, lo mejor es el final.

Primero trata de salir de la tienda él. Tal es su empeño que acaba sin camiseta. No logra escaparse y acaba siendo disparado por una pistola teaser. Mientras el chico está en el suelo intentando zafarse del guarda de seguridad, ella, con discreción y como que no quiere la cosa, se dispone a huir por los conductos de ventilación, aunque su plan no salió como ella esperaba y acabó siendo detenida por la policía, que tardó en llegar más de lo previsto. Todo esto ante la atenta mirada de la dependienta, que no se mueve del mostrador y parece no saber muy bien cómo actuar.

El vídeo es tan disparatado que algunos han dudado de su veracidad, ya que CTV News de Edmonton lo ha editado para acortar su duración.

