Las dos historias que encierra el retrato de una mujer con niqab

Oriol Querol, periodista del programa 'Salvados' de La Sexta, ha utilizado Twitter para contar una bonita historia. En realidad, son dos.

A raíz de la foto de un artista haciendo un retrato a una mujer con niqab en Barcelona y que se hizo viral, el periodista acudió a las Ramblas a buscar al dibujante y descubrir qué albergaba la fotografía. Como bien dice Quero, la instantánea "incluye una mujer empoderada, unos ojos bonitos y una pequeña casita de madera delante de las aguas del Caribe".

La fotografía, calificada como "encargo facilito", corrió como la pólvora por las redes sociales y fue 'carne' de memes.



Para cualquiera que sea de Barcelona, es evidente que el lugar es La Rambla. Detrás se ven una oficina de CaixaBank y la escuela Elisava, así que no tiene pérdida. Como no vivo lejos del centro, me acerqué a ver si daba con el artista.