Joaquín Cortes carga contra Paula Echevarría por sus palabras sobre los gitanos

Joaquín Cortes ha arremetido duramente en las redes sociales contra Paula Echevarría. El motivo es un desafortunado comentario que realizó la actriz en el que rechazaba las comparaciones con la influencer Dulceida. "Es como comparar a Dios con un gitano", dijo la protagonista de 'Velvet'.

La it girl pronunció estas palabras durante un acto promocional en el que compartía 'cartel' con la instagramer. "Me hace mucha gracia, ya quisiera yo hacerme las fotos que se hace Dulceida, sus vídeos maravillosos y las producciones que lleva con ella", declaró la actriz.

Estas declaraciones, que buscaban dar una imagen de humildad, han indignado al bailarín. "Y esto no se arregla con un "lo siento". De verdad, qué mal gusto, qué poca categoría y qué poca vergüenza (...) Con personas como tú se va la cultura en este país. #PaulaEchevarríaVergüenza", rezaba el tuit.

#paulaechevarria y esto no se arregla con un “lo siento”. De verdad que mal gusto, que poca categoría y que poca vergüenza.

“Es como comparar a Dios con un gitano” con personas como tú se ve la cultura en este país.#paulaechevarriaverguenza — Joaquin Cortes (@joaquin) 29 de junio de 2018

Pero ahí no pararon las acusaciones del bailarín. También utilizó Instagram stories para cargar contra Echevarría. "Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto y, sobre todo, de humanidad. Llevábamos años luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias una etnia que ni conoces", decía uno de ellos.

"Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti ahora... Lo que has dicho y cómo lo has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños y niñas que te siguen y a otras muchas personas, no hay derecho", continuó el artista.

La Fundación Secretariado Gitano también se ha pronunciado sobre la polémica:

Lamentamos las palabras de #PaulaEchevarría que refuerzan la imagen estereotipada de las personas gitanas. Lo que dicen nuestras "it girls" favoritas tiene mucho eco entre los jóvenes, por eso les pedimos que no reproduzcan mensajes tan manidos.https://t.co/0OJFvogemf — F.SecretariadoGitano (@gitanos_org) 29 de junio de 2018

Etiquetas Twitter

Selección DN+