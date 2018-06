La sorprendente actuación de la niña "dulce" de 'American's Got Talent'

Courtney entró en el plató de 'American's Got Talent' confesando estar nerviosa. Y su postura corporal así lo reflejaba. El jurado, que alababa su dulzura antes de la actuación y le decía que estaba ahí "por una razón", no sabía lo que iba a venir en los minutos posteriores. Fue la ex Spice Girl, Mel B, quien se encargó de infundirle calma: "Es normal que estés nerviosa". Tras una presentación que no generó muchas expectativas, Courtney, de 13 años, se arrancó cantando 'Hard to handle', de Otis Redding.

Los miembros del jurado, que no pudieron ocultar la sorpresa en sus rostros durante la actuación, se pusieron en pie cuando la niña terminó el tema. Courtney se metió dentro de la canción acompañó su voz con movimientos espasmódicos. Su espectáculo le valió el botón dorado, lo que significa el pase directo a la final del concurso musical.

Tras el revuelo generado, la artista quiso agradecer a través de su cuenta de Twitter el apoyo recibido.

Thank you so much for all the lovely comments and support still hasn't sunk in yet thank you to the judges tyra and the full @AGT @nbc team #AGT #DREAMS pic.twitter.com/XaLLCX5tIV