Los superhéroes de Marvel se cuelan por primera vez en Disneyland París

Spiderman, Capitán América o Iron Man llegaron este domingo a Disneyland París, que lanza por primera vez una temporada dedicada a los superhéroes de Marvel en este parque de atracciones europeo.

Trece de los protagonistas que los espectadores han podido ver recientemente en la película Avengers: Infinity War se pasearán por las calles y atracciones del Walt Disney Studio hasta el próximo 30 de septiembre.

"Hay un héroe para cada uno: si tú eres fan de Capitán América, Black Panther, la Viuda Negra o Dr. Strange, todos están aquí por primera vez. Es muy emocionante que la gente pueda venir porque todos tendrán algo de lo que disfrutar", dijo Dave Bushore, vicepresidente y responsable creativo de Marvel Studios.

Este fin de semana, unas 1.200 personas podrán tener la oportunidad de conocer en exclusiva a los personajes y descubrir sus actuaciones.

Niños y adultos atraídos igualmente por una novedad que, con sus cómics y ahora con las películas, he encandilado a muchos, que se animaron incluso a venir disfrazados con el uniforme del Capitán América o con las mallas de Spiderman.

Entre las nuevas actividades, la apuesta estrella es una producción en vivo que tendrá lugar cada noche en el Studio Theatre, sobre un escenario de 400 metros cuadrados remodelado para permitir que Iron Man vuele o que Spiderman se balancee con sus telarañas.

Para reforzar los efectos especiales, el espectáculo, en el que los Vengadores deberán unirse para evitar que Thanos les manipule haciéndoles pelear entre ellos, cuenta además con drones y juegos de pirotecnia.

"Los visitantes conocen a los personajes por sus escenas de acción. Hemos querido recrear esa acción para que la expresión de los superhéroes sea lo más real posible dentro de experiencias inmersivas con actuaciones icónicas", destacó a la prensa el director de creación de Walt Disney Imagineering, Daniel Fields.

Star-Lord y Gamora, de Los Guardianes de la Galaxia, animarán varios espectáculos de baile al día, en los que los visitantes deberán moverse al ritmo de los éxitos musicales de los años 70 que el personaje de Peter Quill ha vuelto a poner de moda.

Como aperitivo, "Don't Stop me now", de Queen, o "Ain't no mountain high enough", de Marvin Gaye, son algunas de las canciones que algunos ya pudieron bailar este fin de semana.

Al pie del Hollywood Tower Hotel, Tony Stark, Thor y otros mutantes pelarán con Loki en otra actuación con varias sesiones al día.

Los creadores esperan que los valores que representan los personajes de Marvel, como la determinación o la lealtad, similares a los de figuras de Disney, sirvan también de punto de unión entre los amantes de ambos y logren atraer a un nuevo público.

"Spiderman, uno de nuestros personajes más queridos, se ha reinventado por primera vez para Disneyland París. Tiene un nuevo traje, es toda una nueva versión de Spiderman respetando sus rasgos tradicionales", explicó Bushore.

Disneyland ya cuenta con otras temporadas temáticas, como Star Wars entre enero y marzo, o Princesas y Piratas, en primavera. Pero de momento, las actuaciones de Marvel se anuncian exclusivamente para la temporada de verano 2018.

En paralelo, el gigante del ocio prepara una ampliación del parque, cuyas obras estimadas en 2.000 millones de euros no empezarán como mínimo hasta 2021, para crear áreas específicas de Frozen, Star Wars y Marvel.

El universo de los cómics seguirá presente en el Hotel New York de Disneyland París, situado a tres cuartos de hora de distancia de la capital en transporte público, en la localidad de Marne-la-Vallée. El hotel cierra sus puertas en enero de 2019 y abrirá un año después con decorados y un nuevo ambiente de superhéroes.

