Nadal pide elecciones, Albert Rivera le apoya y en Twitter le recriminan su "incoherencia"

El tenista español Rafa Nadal abordó el tema político en España este sábado y afirmó que siente la necesidad de "volver a votar", algo que explicó como "sentir general" de una sociedad que ahora no puede verse representada en el Gobierno después de la reciente moción de censura y el consiguiente relevo político.

"A mi modo de entender, lo mejor sería votar, o a mí me gustaría volver votar. Creo que al ciudadano le gustaría votar otra vez porque a día de hoy no hay nadie que pueda gobernar, alguien que hayamos votado y nos sintamos representados, porque hay demasiados pactos y al final nuestro voto no nos deja cómodos", afirmó el balear.

La celebración de elecciones ha sido una postura que Albert Rivera defendió desde que se supo que el PSOE iba a registrar una moción de censura contra el Rajoy y que finalmente llevó al líder socialista a hacerse con la presidencia del Gobierno. Rivera ha hecho suyas las palabras del tenista y las ha compartido en su cuenta de Twitter.

Rafa Nadal quiere que los españoles vayamos a votar para elegir a nuestro gobierno: https://t.co/qxC1WmR8Ky — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 2 de junio de 2018

Sin embargo, esta red social es una gran hemeroteca. No han sido pocos los que han recordado antiguos tuits del líder de la formación naranja en los que reconocía que no le gustaba mezclar deporte con política.

@Sosatletico no me gusta mezclar política y deporte.Pero es evidente que a algunos si,y solo apoyan en función d l ideología dl deportista — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 5 de junio de 2011

Para Albert Rivera el no mezcléis deporte y política quiere decir que esos deportistas que no opinan como él que se callen. pic.twitter.com/xDi3IikHIe — Tristan Meyer H (@Tristan_MeyerH) 2 de junio de 2018

Deberías empezar a aclararte pic.twitter.com/7DJXxmcBf3 — Josep Barrera (@BarreraJosep) 2 de junio de 2018

"No me gusta mezclar política y deporte".



Esta incoherencia de @Albert_Rivera no abrirá programas e informativos.



Rafa Nadal pic.twitter.com/PcRmf9GJEE — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 2 de junio de 2018

Que dice Albert Rivera no sé qué de que no se debe mezclar el deporte con la política.



También dice no sé qué de Rafa Nadal y de unas elecciones... pic.twitter.com/L5dJ2WnJZo — A boy named Sue (@Sr__Cronopio) 2 de junio de 2018

