Cachondeo por la canción que ha sonado al recibir a Iniesta en 'El Hormiguero'

Andrés Iniesta ha visitado este martes 'El Hormiguero' con motivo de su retirada del fútbol. El futbolista ha ido al programa de Pablo Motos para repasar su carrera como futbolista del F.C Barcelona y de la Selección Española de Fútbol, pero lo que ha llamado la atención de los usuarios de Twitter ha sido lo que ha sonado nada más entrar al plató.

Después de que Motos presentase al futbolista, el público lo ha recibido puesto en pie mientras sonaba 'We are the Champions' de Queen. La canción se suele utilizar en celebraciones deportivas con asiduidad, pero también cuando se gana la Champions League, un título que el Real Madrid ganó por 13ª vez hace tres días.

La elección musical ha sido muy comentada por los seguidores del programa, tanto madridistas como culés.

#iniestaEH ponerle la cancion de la Champions en la intro..jajaa no tiene precio. — Jm0rtiZ (@lonchopower) 29 de mayo de 2018

Y suena "We are de CHAMPIONS" en la entrada de Iniesta al plató de 'El Hormiguero' JAJAJAJA que cabrones #IniestaEH — Alvarito Espinosa (@EspinosaCrsiete) 29 de mayo de 2018

#IniestaEH Que cachondo el Pablo Motos poniendo we are the Champions en la presentación de Iniesta — JUAN LOPEZOSA (@MASMOUSE) 29 de mayo de 2018

@maytebravo2 #iniestaEH Me ha encantado como reciben a Iniesta en El Hormiguero. Con el himno de la Champions. Buen rollito, ups — glory bravo (@glorypeach) 29 de mayo de 2018

El jugador de Fuentalbilla (Albacete) ha repasado su carrera como futbolista y ha hablado con Motos de la decisión de retirarse del mundo del fútbol y fichar por un equipo japonés, en Kobe, donde ha decidido acabar su carrera.

Selección DN+