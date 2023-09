Frank Cuesta, sobre el despido de Vilda: "¿Por qué han puesto a otra que también aplaudía?"

El presentador de televisión Frank Cuesta no ha dudado en mostrar su opinión en relación al polémico beso que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le dio a Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de Fútbol Femenino y ha sido uno de los famosos más críticos dejando claro su postura, muy distinta a la de la mayoría de la sociedad. "Es imposible que nadie diga que tenía una connotación de abuso de poder o de abuso sexual. Es un absurdo”, escribió en sus redes sociales.

Durante 8 años ha trabajado para ganar una copa del mundo y ahora a la calle". Este post ha gustado mucho a los usuarios de esta red social y ya suma más de 2 millones de visualizaciones y más de 33.000 me gustas. Ahora, tras la reciente destitución del seleccionador de fútbol femenino Jorge Vilda , el conocido biólogo y naturalista ha vuelto a criticar lo que está ocurriendo en torno al 'caso Rubiales'. En su perfil de Twitter ha escrito: "España gana la copa del mundo masculina: al entrenador se le agradece con un titulo nobiliario. España gana la copa del mundo femenina: al entrenador se le agradece despidiéndole.". Este post ha gustado mucho a los usuarios de esta red social y ya suma más de 2 millones de visualizaciones y más de 33.000 me gustas.

Pero no todos los comentarios son a su favor o comparten la misma opinión que él y también recibió criticas y respuestas negativas a sus afirmaciones. Ante lo que Frank Cuesta no se ha quedado callado. Uno de sus seguidores intentó explicarle cuáles eran las razones que hay detrás de la destitución del exseleccionador femenino y le escribió "A Vilda no se le ha echado por hacer mal su trabajo, sino por aplaudir a un hombre con actitudes machistas. Se ha posicionado en el bando contrario a sus jugadoras y ellas han decidido legítimamente que, sin él o sin ellas. La federación ha decidido que ellas son más importantes". Esta respuesta no convenció al youtuber y el pasado miércoles le respondió: "¿Y por qué han puesto a otra que también aplaudía?", refiriéndose a Montse Tomé, la nueva seleccionadora y primera mujer en ocupar el cargo.