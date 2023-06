Mario Picazo denuncia amenazas de muerte en las redes sociales

El famoso meteorólogo y comunicador Mario Picazo ha contado en una entrevista para LOC que sufre amenazas de muerte en redes sociales como consecuencia de su activismo contra el cambio climático y su posición frente a temas científicos. Picazo, quien tras ser muy conocido en España como hombre del tiempo y por presentar varios programas televisivos, actualmente reside en California y ha sido blanco de ataques por parte de seguidores de teorías de conspiración como los terraplanistas.

"¡Me han amenazado de muerte y todo! (...) Algunos días me borraría del mapa. Pero digo 'no, tengo que seguir defendiendo lo que creo'", ha detallado Picazo, quien a pesar de estas amenazas que ponen en peligro su vida, el meteorólogo se mantiene firme en sus convicciones y sigue formando y tratando de concienciar sobre el cambio climático basando sus argumentos en datos científicos.

“Yo tengo muchos seguidores. Pero, por desgracia, también tengo muchos machacadores. ¡Me han amenazado de muerte y todo! En Semana Santa, hubo muchas estelas de aviones. Entonces algunos salimos a decir ‘las estelas de los aviones son, simplemente, condensación de vapor de agua’. Pero hay una especie de secta que dice que nos están fumigando. Y cuando salí en defensa de la ciencia, pusieron cosas, en Twitter, como ‘Mario Picazo, asesinado brutalmente’”, explica Picazo.

“¡Muchos de estos también son terraplanistas! Y aunque pueda conversar con muchos de mis seguidores, otros están ahí para intentar cortarte la cabeza. Pero bueno, así son las redes. Algunos días me borraría del mapa. Pero digo ‘no, tengo que seguir defendiendo lo que creo’”, añade el meteorólogo.

En la entrevista, Picazo se dirige a todas las personas que no creen en el cambio climático: “Creo que es importante educar. Y a quienes no tienen tanto acceso a la información habría que decirles que hagan caso a la ciencia. Aquí los científicos no cobran por decir más o menos, ni tienen acciones en una empresa de energía solar. Algunos me dicen ‘es que tú debes tener acciones’. Y no, yo soy científico y te cuento lo que pasa. Y cuando el 99% de los científicos coinciden, hay un consenso, ¿no? El rigor de la ciencia tiene que estar por encima de todo”.