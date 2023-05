Jeffrey Epstein intentó chantajear a Bill Gates por ser infiel a su mujer

El día antes de que el inversor Jeffrey Epstein se suicidara en la cárcel donde se enfrentaba a cargos por tráfico y abuso sexual de menores, cambió su testamento y nombró como ejecutor del mismo a Boris Nikolic, un hombre muy cercano a Bill Gates. Fue, según ha interpretado este en conversación con The Wall Street Journal, su revancha contra el que fuese el hombre más rico del mundo, al que intentó chantajear pero nunca consiguió llevar a su terreno, clama su portavoz.

Epstein ya no está aquí para verificarlo, pero el diario The Wall Street Journal dice haber tenido acceso a muchos de los 'emails' que el financiero caído en desgracia envió tanto al fundador de Microsoft, como a la gente cercana a él y a los banqueros de JP Morgan a los que pretendía convencer de que estableciesen un fondo multimillonario de obras de caridad con el que quería rehabilitar su imagen. Desde 1991, Epstein había utilizado el altruismo como forma de influencia para establecer conexiones con gente importante, pero una mujer de Virginia que le acusó en 2008 de haber sido reclutada a los 16 años para darle masajes sexuales inició una larga lista de denuncias que demostraron su perversión sexual con menores.

Epstein trató de ganárselo prometiéndole que le conseguiría el Premio Nobel de la Paz por el trabajo de su fundación y aunque un portavoz dijo al periódico que Gates nunca buscó ese premio, ambos se reunieron en Francia con el presidente del comité del galardón. Bill Gates era una buena sombra a la que arrimarse. Su nombre abría puertas, pero aunque coincidieron en muchos ámbitos y el fundador de Microsoft llegó a utilizar en 2013 el avión privado de Epstein para volar de su casa en Nueva Jersey, donde tuvo más de media docena de reuniones y cenas ese mes de marzo, a Florida, parece que el genio de la informática se le resistía.

Se cree que para entonces el fundador de Microsoft ya mantenía un romance con la joven jugadora de bridge rusa Mila Antonova, porque en un video colgado en internet en 2010 ella hablaba del torneo que había jugado con Gates, el cual heredó de sus padres la pasión por este juego. "No le gané pero intenté darle patadas con la pierna", bromeó ella.

DESCUBRIMIENTO

No se sabe en qué momento Epstein descubrió el 'affair' con Gates, pero sí que en noviembre de 2013 Nikolic se la presentó cuando esta buscaba recaudar medio millón de dólares para una 'startup' que llamaba BridgePlanet. Ninguno de los dos invirtió en su proyecto, pero Antonova, que al año siguiente también pasaría la noche en casa de Epstein, decidió estudiar para programadora informática y pidió a varias personas acaudaladas que se le financiaran un curso. "Epstein estuvo de acuerdo y lo pagó directamente, no hubo intercambio de nada. Me dijo que era rico y quería ayudar a la gente", dijo ella al rotativo.

Cinco años después, en 2017, Epstein envió un email a Gate pidiéndole que le reembolsara el curso. La cantidad era, según The Wall Street Journal, "insignificante para los dos hombres", por lo que se interpreta que era una forma subrepticia de hacerle saber que conocía su aventura extramatrimonial y podía revelarlo. En ese momento el financiero intentaba convencer a los hombres más ricos para que contribuyeran con un mínimo de cien millones de dólares cada uno al fondo de caridad que quería abrir con JP Morgan. No lo consiguió. Dos años después estaría en la cárcel, donde se ahorcó.