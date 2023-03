Julio Iglesias: "Isabel es excepcional, un mujer diez, una maestra de la vida"

Isabel Preysler que está tranquila, deseando -eso sí- que las aguas vuelvan a su cauce, dejar de ser noticia por las críticas de su ex Mario Vargas Llosa o que se la etiquete como la malvada madrastra tras la entrevista póstuma que se publicó de Laura Boyer. Dicen que no pierde la sonrisa, que está centrada en sus hijos y sus nietos, que está cansada de esta situación. Pero no se esconde. Este miércoles, de hecho, volvió a dar la cara en su revista de cabecera, ¡Hola!, para defenderse, aunque para defensa la de Julio Iglesias. La polvareda que ha levantado la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha llamado la atención, no tanto por el hecho de que no haya sido amistosa sino porque hayan trascendido los detalles de las diferencias entre ambos. Desde aquellas declaraciones en las que la reina de corazones esgrimía "celos infundados" por parte del escritor, no han cesado las informaciones sobre la expareja y la imagen impoluta de la anfitriona por excelencia ha perdido enteros. De ahí que su primer marido, Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida", sentencia el cantante. A esto se ha sumado la entrevista de Laura Boyer, concedida en exclusiva a 'Semana' solo unos días antes de su fallecimiento en la que acusa a la madre de Tamara Falcó de alejarle de su padre y la describe como una mujer "fría y calculadora". Ante esto, Isabel ha encontrado un inesperado defensor. Julio Iglesias confiesa que no es propio de él hacer este tipo de declaraciones públicas, pero lo hace porque "es profundamente injusto cómo se están comportando con ella". Es más, se aventura a asegurar que si Carlos Falcó y Miguel Boyer siguieran vivos también la habrían defendido en este momento. Dicen deque, deseando -eso sí- que las aguas vuelvan a su cauce, dejar de ser noticia por laso que se la etiquete como. Dicen que no pierde la sonrisa, que está centrada en sus hijos y sus nietos, que está cansada de esta situación. Pero no se esconde. Este miércoles, de hecho, volvió a dar la cara en su revista de cabecera, ¡Hola!, para defenderse, aunque para defensa la deLa polvareda que ha levantado la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha llamado la atención, no tanto por el hecho de que no haya sido amistosa sino porque hayan trascendido los detalles de las diferencias entre ambos. Desde aquellas declaraciones en las que la reina de corazones esgrimía "celos infundados" por parte del escritor, no han cesado las informaciones sobre la expareja y la imagen impoluta de la anfitriona por excelencia ha perdido enteros. De ahí que su primer marido, Julio Iglesias, padre de sus tres hijos mayores, Chabeli, Enrique y Julio José, haya salido al quite en la biblia del mundo del corazón: "Isabel es excepcional, una campeona de verdad ", sentencia el cantante. A esto se ha sumado la entrevista de Laura Boyer, concedida en exclusiva a 'Semana' solo unos días antes de su fallecimiento en la que acusa a la madre de Tamara Falcó de alejarle de su padre y la describe como una mujer "fría y calculadora". Ante esto, Isabel ha encontrado un inesperado defensor. Julio Iglesias confiesa que no es propio de él hacer este tipo de declaraciones públicas, pero lo hace porque "es profundamente injusto cómo se están comportando con ella". Es más, se aventura a asegurar que si Carlos Falcó y Miguel Boyer siguieran vivos también la habrían defendido en este momento.

INDEFENSA

Para el cantante, "sea como fuera la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar". Es más, reprocha a Vargas Llosa que su comportamiento "ha dejado mucho que desear". "Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar como actúan las personas de su alrededor", dijo. Respecto a las acusaciones de Laura Boyer, lamenta que la madre de sus hijos mayores haya quedado indefensa ya que no puede responder a alguien que ya no está. Ese es precisamente el argumento de la propia Isabel que se siente "dolida" y asegura que las cosas no sucedieron como se han contado. Sin embargo, confirma que "no estaría bien que yo respondiera a esa entrevista cuando ella ya no está. Nunca he hablado mal de ella y no lo voy a hacer ahora". El que sí que ha dado la cara por la madre de Ana Boyer ha sido su abogado, Javier Ruiz Paredes, que ha relatado cómo Isabel se limitó a seguir las instrucciones que su marido había dejado escritas. "El señor Boyer dejó todo perfectamente establecido. Isabel simplemente obedeció la voluntad del testamento. Fue una mandada. No decidió nada porque no podía", aclaró.