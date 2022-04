Victoria Federica triunfa con su estilismo en la Maestranza de Sevilla

Después de visitar a su abuelo en Abu Dabi durante las vacaciones de Semana Santa, Victoria Federica viajó a Sevilla el pasado fin de semana para acudir a una corrida de toros en La Maestranza. Una afición que precisamente comparte con el rey emérito y con su madre, la viajó a Sevilla el pasado fin de semana para acudir a una. Una afición que precisamente comparte con el rey emérito y con su madre, la infanta Elena , ambos amantes de la tauromaquia.

su estilismo fue analizado al milímetro y parece que hubo unanimidad en torno al acierto de la sobrina del vestido largo fucsia con cuello alto anudado atrás con un lazo, manga larga y largo midi, de una marca sevillana. Pero los más observadores se dieron cuenta de otro detalle del vestido y es que, al parecer, se lo habría intercambiado con su gran amiga Rocío Laffón ya que, en la cuenta de Instagram de esta, aparecía almorzando con el mismo modelo unas horas antes de que lo luciera Victoria Federica. En línea con el protagonismo como 'influencer' que ha adquirido en los últimos meses,y parece que hubo unanimidad en torno al acierto de la sobrina del rey Felipe VI en su elección. Uncon un lazo, manga larga y largo midi, de una marca sevillana. Pero los más observadores se dieron cuenta de otro detalle del vestido y es que, al parecer, se lo habría intercambiado con su gran amiga Rocío Laffón ya que, en la cuenta de Instagram de esta, aparecía almorzando con el mismo modelo unas horas antes de que lo luciera Victoria Federica.

La asistencia de la hija de la infanta Elena a la plaza de toros sevillana no estaba prevista y fue una sorpresa para todos los allí presentes. Lo que sí se espera con expectación es la cita que tiene este viernes. La nieta de Juan Carlos será la protagonista en el desfile de una conocida firma de trajes de novia en Barcelona. Y es que la hermana de Froilán se ha convertido en una imprescindible en todas las fiestas de sociedad y no hay evento que se precie que no cuente con su figura.