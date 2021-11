La promesa que hizo Carmen Borrego a Mila Ximénez antes de morir

Este sábado 13 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe. El programa contó con una de sus colaboradoras habituales, Carmen Borrego, para comentar la última hora de Secret Story.

El formato mostró un vídeo en el que Adara Molinero y Miguel Frigenti, desde el reality, recordaban con mucho cariño a Mila Ximénez. La primera confesó que tuvo una relación de amor-odio con la periodista, pero que la recordaba con mucho amor al estar en la misma casa en la que convivió con ella en Gran Hermano Vip.

No es la primera vez que la joven tiene unas palabras para la comunicadora: ya lo hizo en cuanto entró en Secret Story, aunque en ese momento pensara que solo iba a pasar una semana en el concurso. Por su parte, Frigenti destacó lo mucho que le gustaron las últimas semanas de Ximénez en el concurso.

Acotando un poco más, el periodista alabó que su compañera siempre dijera la verdad y compartiera con el espectador cómo se sentía sin miedo a ser juzgada por incoherente o por ser demasiado cambiante.

En esa línea, Frigenti destacó tanto el enfrentamiento de Ximénez con Alba Carrillo, como sus conflictos con Hugo Castejón, que dieron lugar a vídeos tan virales a día de hoy como el "no para, no para, no para" que gritó la periodista mientras golpeaba la tabla de planchar.

Entonces, Borrego aprovechó para recordar algo que Ximénez le hizo prometerle en la última entrevista que hizo, que precisamente tuvo a la hermana de Terelu Campos como protagonista: "Me pidió que volviera a ser valiente y a expresar lo que sentía, y creo que lo estoy cumpliendo", presumió con una sonrisa.