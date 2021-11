Mariah Carey da la bienvenida a las Navidades y despide Halloween con calabazas y un bate

No se puede negar que Mariah Carey es la protagonista indiscutible de la Navidad y su famosa su canción 'All I want for Christmas' es uno de los éxitos musicales navideños desde hace muchos años. La cantante desea cada año que pase Halloween cuanto antes para que las fiestas navideñas llegan lo antes posible y ha revolucionado las redes sociales al publicar un vídeo en el que aparece vestida de Mamá Noel con un vestido de purpurina roja y con un bate de béisbol destroza unas calabazas en las que pone 'No es la hora', mientras se oyen las doce campanadas y suena su mítica canción de fondo.

La artista estadounidense comienza a romper a golpes con el bate la calabaza en la que aparece escrita la palabra 'no'. Destroza la terrorífica decoración de Halloween y comienza a colocar adornos navideños como bolas para el árbol, guirnaldas o nieve artificial. "¡Es hora de aplastar esas calabazas y tratarlas como a un pastel, porque todavía tenemos que pasar Acción de Gracias!", ha escrito junto al vídeo publicado en su perfil de Instagram. De esta original forma ha querido Mariah Carey dar la bienvenida a la época navideña pese a que todavía es 1 de noviembre y aún falta más de mes y medio para Navidades.

'All I Want For Christmas Is You' es una de los villancicos más escuchados a nivel mundial. Mariah Carey ha contado en varias ocasiones que compuso esta canción en tan solo quince minutos, pero le va a permitir ganar millones gracias a ella durante toda su vida. La inspiración le llegó mientras decoraba un árbol de Navidad en su casa y pensaba en lo feliz que era junto a su pareja de entonces, el empresario Tommy Mottola. Se sentó delante de un teclado Casio, grabó una demo y en pocos meses, ya estaba lista para formar parte de su álbum 'Merry Christmas'. "Es una canción divertida, muy tradicional, al estilo de una Navidad pasada de moda. Es retro, como de los años 1960", describió la cantante al publicarla.