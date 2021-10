Ana Morgade reivindica su cuerpo tras lucir un portatrajes en la alfombra verde de la Seminci

"Si es que me queda mejor la bolsa que el traje", pensó la humorista Ana Morgade cuando estaba preparando su aparición en la alfombra verde de la Semana Internacional de Cines Seminci de Valladolid. Y eso hizo. Se vistió con el portatrajes y así posó delante de todos los medios de comunicación que había allí congregado.

Ella misma ha explicado en su perfil de Instagram qué le llevó a tomar esta decisión: “Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha”.

"Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado", se ha lamentado la humorista, para a continuación añadir una clara reivindicación en favor de todos los cuerpos y en contra de los estereotipos que impone la sociedad: "Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia. No puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro, y mi relación más o menos despiadada con mi cuerpo (que acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita, así que creo que se merece que lo mime un poco)".

"Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto", ha afirmado con orgullo Morgade.

Ella misma ha compartido también varias fotos de ese momento en su cuenta de Twitter con el contundente mensaje: "Por fin he dado con el vestido de mi vida".