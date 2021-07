Carolina Iglesias: "Soy una señora metida en el cuerpo de una veinteañera"

A Carolina Iglesias (La Coruña, 1993), conocida en las redes sociales como 'Percebes y Grelos', no le dan las horas para tanta plancha. Presenta eventos, colabora en programas de radio y televisión, sube contenido diario a sus redes sociales, escribe guiones y tiene su propio podcast ('Estirando el chicle'), un exitoso programa de humor que ha creado junto a la también cómica Victoria Martín y cuyo formato en directo lleva meses colgando el cartel de 'no hay entradas' allá donde se programa. 'Si me agobio, no leo mensajes', advierte en su estado de WhatsApp.

¡No me extraña! Menudo trajín.

En realidad, debería ser una advertencia para mí misma porque siempre termino leyéndolos. Sería genial que el teléfono tuviese una pestañita que eliminase las llamadas y los mensajes de trabajo a partir de una determinada hora.

La Wikipedia la define, por este orden, como "cómica, 'youtuber' y guionista feminista".

Pues, oye, no está nada mal. Me veo bastante bien representada, aunque si tuviese que quedarme con una, diría que cómica.

¿Siempre se ha querido dedicar a este mundillo?

De muy pequeña quería ser pintora, que no es que tuviese yo un talento especial para la pintura, pero me dio por ahí. Y ya con 14 años tuve claro que me quería dedicar a escribir y a la comedia. Siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado con el mundo de la escritura, aunque últimamente he descubierto otras facetas relacionadas con mi profesión que me encantan, como, por ejemplo, hacer entrevistas.

Es la cómica más joven en grabar un monólogo en Paramount Comedy. ¿Cómo se consigue?

Llegué a Madrid con 18 años y no paré de trabajar hasta que logré grabar con Comedy Central, que era uno de los objetivos que me había marcado. En este mundo de la comedia es fundamental ser constante, porque es muy difícil no desanimarte. Ese año fue muy duro. De hecho, después de esa actuación lo pasé tan mal que lo dejé durante un tiempo.

No hay comedia sin drama.

Totalmente. No creo que haya alguien que se dedique a la comedia que esté bien de la cabeza. Detrás de cada risa hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Tenemos una profesión muy agradecida cuando todo sale bien, pero cuando el público no se ríe o algo no funciona es muy difícil de gestionar, porque te lo llevas al terreno personal. Y en el mundo monólogo ni te cuento.

Pues la gira de 'Estirando el chicle Live' no les puede ir mejor.

Me alegro mucho de que estemos en este punto, porque todavía hay gente que pone en duda el talento y el poder de convocatoria de las mujeres cómicas. ¿Quieres cifras grandes? Pues toma, aquí las tienes.

¿Cómo lleva su particular 'síndrome de Diógenes'?

Ja, ja, ja. Es que no lo puedo evitar. Colecciono un montón de cosas. Tengo tazas de Chiquito de la Calzada, un montón de Power Rangers, bolígrafos de Hannah Montana, las Barbies de las Spice Girls, todas las Gameboy, un montón de juegos 'vintage' de todas las épocas y de todos los estilos... Soy una 'gamer antigua'.

Un poco 'viejoven'.

Correcto, es así. Soy una señora en el cuerpo de una veinteañera. ¡Ah! Y que no se me olvide mi colección de 'singles' de Eurovisión en vinilo.

A 'eurofan' no le gana nadie.

Es la mejor semana del año. Es mi 'Champions League' particular.

Sin olvidarnos de Sonia y Selena, otro tema clásico en sus espectáculos.

Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando...'. Es que se te van los pies.