Esty Quesada: "Sería mucho más fácil ser una persona normal"

Actualizada 14/02/2021 a las 14:25

Para ser 'una pringada', como se hace llamar, Estíbaliz Quesada triunfa bastante. Lo mismo comenta series en Prime que se embarca en un 'Road Trip' de TNT con Nuria Roca o saca unos vídeos patrocinados por una marca de licor de hierbas, sin dejar de lado su faceta de actriz. Traumatizada, rabiosa, creativa y a su modo divertida, hace mucho que esta baracaldesa de 26 años dejó de ser solamente una youtuber.

¿Eso que lleva en la lengua es un piercing o un lexatín que está a punto de tragar?

Es un piercing para hacer un poco la coña de llevar siempre una pastilla. Pero yo no me automedico ni nada. Es solo por la risa.

¿Qué tal sus aventuras con la autocaravana?

Muy guay. Recorrimos la España profunda. Tiene muchos misterios y cosas rarísimas que me encantan.

¿Ha encontrado ya su lugar en el mundo?

Esa es una búsqueda continua. Pero digamos que en Madrid estoy cómoda y tranquila.

¿No echa de menos Barakaldo?

Uy, nada. Ni un uno por ciento. Barakaldo es el lugar donde mueren los sueños. Ahí tuve bastantes vivencias traumáticas. Cuando vuelvo es para recrearme en la miseria y en el dolor que me produce ese sitio, revolcarme un poco en la mierda para luego tener cosas en las que inspirarme.

Hija predilecta de Barakaldo no le van a hacer...

No, ni lo pretendo. Es que yo en Barakaldo me ahogaba en el infierno. En Madrid se me ha abierto una vida delante de mis ojos. He huido de demonios y fantasmas.

Ya sabe que los demonios los lleva uno puestos.

Cierto. Pero no es lo mismo vivir con ellos que poner distancia. Yo tengo muchos demonios y fantasmas en la cabeza pero poco a poco he sabido gestionarlos gracias al psicólogo.

Parece que de pringada tiene ya poco. Es toda una estrella.

No, no. Quien nace 'loser' y 'freak' lo es para toda la vida. Es mi esencia. Tampoco lo he elegido yo. Sería mucho más fácil ser una persona normal. Me hubiese ahorrado un montón de problemas.

¿Está en contacto con algún youtuber afincado en Andorra?

No me llevo con esa gente. Casi todos son gilipollas. Solo están en internet para hacerse famosos. Son narcisistas extremos. Si desapareciesen mañana, mejor. Hay muy poca gente en España que tenga algo que decir.

¿No le tienta ir a Andorra y pagar menos impuestos?

No. Me jode pagar impuestos pero lo que hay que hacer es destruir el sistema desde dentro, no huir.

¿Va a celebrar San Valentín? ¿Tiene con quién?

No. Y no. Eso me parece un invento de El Corte Inglés. Soy romántica pero no necesito un día para comprar una caja de bombones en forma de corazón... No voy a caer en esa breva.

Aparte de esta gran aportación al refranero, ¿qué le parece romántico?

Pues no sé... No maltratar, no violar e ir a terapia. Pido poco. Pero últimamente la gente no sabe admitir sus sentimientos, todo el rato culpa a los demás de sus mierdas. Y ya no tenemos 15 años. Ve a terapia, conviértete en una persona decente y luego ya, si eso, te relacionas con los demás.

¿El rapero Hásel también debería ir a terapia?

No. Los que tienen que ir a terapia son los que le meten en la cárcel por decir la verdad. Si no te gusta que diga la verdad simplemente no hagas esos actos... No sé si me explico.

Perfectamente. ¿Usted se considera violenta?

Sí. A mí, si no existiese aquí el Código Penal, me dan un arma y me quedo sola en este país. Podría llegar a matar de forma muy fácil, porque tengo mucha rabia contenida dentro, muchos traumas del pasado. Siempre digo que soy una 'school shooter' frustrada.

¿Y eso no se lo ha arreglado la terapia?

Pues yo pensaba que sí, pero no. Por ejemplo tengo malísima relación con mi madre. Nula. Y no creo que se me pase. Ella no quiere ir al psicólogo. Yo creo que es bipolar.

¿Sigue utilizando la ouija?

Sí, y están pasando cosas extrañas. Mi padre se comunicó a través de una lámpara. Y ayer soñé que me poseía un demonio.

Deje la ouija, que no le conviene...

No, no, que a mí me gusta esta adrenalina.