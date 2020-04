Encontronazo en las redes entre Amaia Montero y Lali Espósito

Actualizada 30/04/2020 a las 09:59

Tremenda discusión la que ha enfrentado a la cantante española Amaia Montero y la cantante y actriz argentina Lali Espósito, en la que también se ha visto involucrada la hermana de la primera, Idoia Montero.

Todo ha comenzado con un directo en Instagram de Lali, en el que ha recordado una anécdota, no muy amistosa, entre Amaia Montero y la China Suárez. Estas eran las palabras de la actriz

"Estaba Amaia Montero con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho... tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. Qué anécdota horrible".

La pelea y la mención a la supuesta borrachera hicieron que las redes entraran en ebullición rápidamente. Ante el impacto de sus palabras, Lali Espósito rectificó y pidió disculpas: "Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG (...) Fue inapropiado Pido disculpas. Un abrazo".

Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG,donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles.JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente .Fue inapropiado Pido disculpas.Un abrazo — Lali (@lalioficial) April 29, 2020

La rectificación, no ha sido del agrado de Amaia Montero ya que, según la cantante guipuzcoana, no alude a la falsedad de los hechos, que es lo que exige a la argentina.

Su respuesta en las redes fue la siguiente: "Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira". Amaia Montero pide, finalmente, que Lali recapaciete sobre sus palabras: "Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos".

Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

Para más inri, entró en la discusión la hermana de Amaia, Idoia Montero, que se ha dirigido a Lali Espósito con palabras muy duras y a la que exige una rectificación real, ya que ella estuvo durante aquel incidente y da cuenta de la falsedad de lo expuesto en el directo de Instagram. “Eres una gran mentirosa @lalioficial yo estuve allí en todo momento y tu disculpa NO es clara. Te lo has inventado y punto. HAS MENTIDO, ESO NO PASÓ. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no. Como compañera de profesión eres una auténtica mierda!! Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo no tienes vergüenza. @lalioficial. No nos tomes el pelo y haz lo que tienes que hacer en Instagram. Lista que eres una lista”.

Hola @SonyMusicArg, ya hicieron que Lali pida disculpas por una anécdota que conto en un vivo de Instagran, cuando la mal educada de @montero_idoia va a pedir disculpas por llamar mierda a otra persona? Pide respeto pero es una irrespetuosa. pic.twitter.com/h6tey2lNgi — LALO ‍♂️ (@lalitoesposs) April 30, 2020

Quizá tengamos que esperar a que la única protagonista que todavía no ha dado cuenta de su versión, la China Suárez, explique su recuerdo de los hechos para saber quién cuenta la verdad de la historia.