Actualizada 24/04/2020 a las 15:46

Con mayor o menor acierto, las empresas españolas han tenido que adaptar sus equipos rápidamente al teletrabajo. Miles de trabajadores se han visto en la obligación de convertir sus hogares en oficinas, con las dificultades que ello ha conllevado.

Buscar un lugar adecuado dentro del hogar, protegidos de los ruidos, con luz natural y un espacio adecuado para el ordenador y otras herramientas de trabajo no ha sido tarea fácil. Prueba de ello es el creciente número de personas aquejadas de problemas físicos, mayoritariamente en la espalda, como consecuencia no solo de la inactividad durante el confinamiento (que tiene un obvio peso específico) sino también por utilizar sillas poco adecuadas o forzar posturas inadecuadas para nuestro cuerpo.

Por todo ello, es más que conveniente para los teletrabajadores reservar unos minutos al día para realizar algunos estiramientos apropiados para este tipo de esfuerzos.

Antes, algunos consejos básicos sobre cómo debemos afrontar el trabajo en casa son: levantarse cada dos horas máximo para estirar y cambiar la distancia de visión; utilizar cojines para ajustar las sillas en la zona lumbar; elevar la pantalla para evitar inclinar continuamente el cuello hacia abajo en la lectura; no cruzar las piernas mientras permanecemos sentados para no dificultar la circulación; no ponernos ni enfrente ni a espaldas de la luz para evitar deslumbramientos; intentar tener los pies apoyados (en el suelo si llegamos o sobre un objeto si necesitamos tener la silla más alta); y por último, intentar tener los antebrazos apoyados en la mesa tanto para utilizar el teclado como el ratón.

Te dejamos aquí una tabla de ejercicios sencillos para estirar bien antes y después de nuestra jornada laboral en casa. Seguro que, si aplicas esta rutina, notaras una mejoría.