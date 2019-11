Fallece a los 13 años, de un ataque de asma, la actriz Laurel Griggs

12/11/2019 a las 06:00

"Un ataque agudo de asma", enfermedad que padecía desde hace dos años acabó con la vida de la actriz Laurel Griggs, el pasado 5 de noviembre, a los 13 años de edad. Así lo anunció el abuelo de la estadounidense, David Rivlin, en un mensaje publicado en Facebook. "El mundo perdió a una auténtica princesa que solo quería hacer el futuro más feliz para todos. Actuar fue su sueño de infancia hecho realidad", escribió Rivlin en la red social. Pese a su corta edad, la joven intérprete era una habitual de los escenarios de Broadway, donde había participado en más de mil funciones, e incluso había contado con un pequeño papel en 'Café Society', una película que Woody Allen estrenó en 2016.

Griggs pisó por primera vez el escenario en 2013, cuando contaba con tan solo seis años, en un montaje de 'La gata sobre el tejado de cinc caliente', y junto a toda una superestrella, Scarlett Johansson. Poco después lograría un pequeño hito, encarnar a Ivanka en el musical 'Once' durante 17 meses, convirtiéndose en la actriz que más tiempo había dado vida al personaje. Además, también intervino en programas de televisión como 'Saturday Night Live'.

En relación a su muerte, su padre, Andy Griggs, explicó a 'The Washington Post' que la niña comenzó a sentirse indispuesta la noche del martes. "Dijo que no se sentía bien e inmediatamente se activaron todas las alarmas en mi cabeza". La pequeña fue trasladada al hospital del Monte Sinaí, pero los médicos no pudieron reanimarla tras entrar en parada cardiorrespiratoria. La información sobre su muerte no se hizo pública hasta el domingo, cuando se anunció que el funeral, de corte íntimo, se había oficiado ya el pasado viernes.

Etiquetas Cine

Selección DN+