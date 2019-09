Kim Kardashian se derrumba al dar positivo en lupus en un test médico

Actualizada 10/09/2019 a las 08:53

La estrella televisiva Kim Kardashian se derrumbó al conocer que dio positivo en lupus tras practicarse un test de anticuerpos, un momento que fue retransmitido anoche en el estreno de la nueva temporada de su reality show.



Karsahian había revelado anteriormente que desde hace un tiempo sufría varios síntomas relacionados con la artritis, unos de las consecuencias más comunes de la enfermedad causada por el lupus.



"Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando", dijo la estrella televisiva y magnate empresarial durante su programa "Keepin' Up With The Kardashians".



Acompañada por su hermana Kylie Jenner, la estrella admitió que estaba experimentado hinchazón en las articulaciones, dolores de cabeza y fatiga general antes de la llegada de su cuarto hijo, Psalm, quien nació en mayo por gestación subrogada.



"Definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente", expuso la famosa ante las cámaras.



Kardashian dijo que, basándose en los síntomas, podría sufrir artritis reumatoide, por lo que decidió buscar una opinión profesional.



"Da mucho miedo (...) Tengo que ir al médico y ver qué pasa porque no puedo vivir así", agregó.



De acuerdo con la narración de su programa de televisión, su médico llamó, después de practicarle varias pruebas médicas, para comunicar la noticia de que sus análisis de sangre revelaron anticuerpos asociados con el lupus y la artritis reumatoide.



Tras la llamada, Kardshian se derrumbó en lágrimas.



A pesar de la alarma, el facultativo explicó que el resultado no significa que padezca de forma precisa las dos enfermedades, sino que posee los anticuerpos de ambas, que podrían permanecer "dormidos" y desarrollarse en el futuro, como también mantener esa condición y no generar la afección.



Esta no es la primera vez que la celebridad ha compartido sus problemas de salud en público, lo mismo pasó cuando sufrió psoriasis o cuando tuvo complicaciones en los embarazos con su marido Kanye West.

