Dos paracaidistas logran entrar en una avioneta en pleno vuelo

Tiene por lema "te da alas", y parece que es verdad. La marca de bebidas energéticas Red Bull ha desarrollado, como estrategia de marketing, un proyecto de mucha adrenalina. La compañía ha lanzado un vídeo en el que se ve a dos paracaidistas con trajes especiales arrojándose al vacío desde una alta cima. Su hazaña recae en no extender el paracaídas en ningún momento de la caída, sino que en pleno vuelo, logran entrar intactos al interior de una avioneta.

MISSION POSSIBLE: Two wingsuit fliers pull off a breathtaking stunt over the Alps when they jump from a mountain and then land inside an airplane in mid-air. https://t.co/4yyTWzbsyB pic.twitter.com/Lbz5WFtJmb