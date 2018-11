'El polvorrón', el peculiar villancico electrolatino de Leticia Sabater

Actualizada 26/11/2018 a las 15:23

Leticia Sabater lo ha vuelto a hacer. Ha publicado un villancico navideño (o un intento de), pero a su manera. Se llama 'El polvorrón'. Y, por supuesto, no ha dejado indiferente a nadie, ni con el fondo musical electrolatino, ni con la letra, ni con el videoclip. El vídeo, que lo ha anunciado ella misma en su cuenta de Twitter y ya la ha convertido en trending topic.

Nos tenía acostumbrados a 'hits' del verano como 'La Salchipapa', 'Toma Pepinazo' o 'Tukutú, pero no en época invernal. No obstante, pese a las bajas temperaturas del fondo nevado del videoclip, Sabater no se ha desprendido del bikini, que ha alternado con un vestido de Papá (o Mamá) Noel.

"Ya está aquí tu Leti con tu polvorrón, que entra muy suave. Navidad, polvo y ron, polvorrón, polvorrón", canta la mítica presentadora infantil mientras llueve tras ella porros y polvorones.

El Polvorron - Leticia Sabater (Video Oficial) https://t.co/yrIFCxZfwP vía @YouTube Aquí os dejo mi nuevo temazo navideño!!el polvorron!! Para que lo cantes y bailes en toda las fiestas navideñas, ya sabes Navidad polvo y ron!!polvoooorrooon☃️ — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) 26 de noviembre de 2018

Música

