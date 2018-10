Chanclas veganas con empeine de lechuga por 112 dólares

¿Estarías dispuesto a pagar 112 dólares por unas chanclas de diseño con empeine de lechuga?

Estas chanclas, diseñadas por el francés Mats Rombaut, se han lanzado al mercado en una edición limitada de medio centenar de ejemplares que se venden en envases que indican que se trata de un producto "fresco" y "superecológico".

La conocida revista de moda 'Vogue' destaca que las chanclas son un objeto de arte inspirado en las esculturas de zapatos vegetales diseñadas por el creador de la marca, Mats Rombaut. Se trata de unas sandalias "con un tacón de nabo, una pulsera de tobillo de una rodaja de zanahoria y una naranja como plataforma", ha destacada la revista.

Por su parte, el diseñador francés ha destacado que "quería transmitir que la marca Rombaut es vegana". Además, ha destacado que siempre ha buscado hacer que sus esculturas se convirtieran en realidad "para que alguien pudiera llevarlas".

How does hard-core veganism take form in footwear? Look to designer Mats Rombaut, the man behind the vegan shoe brand Rombaut. https://t.co/7SDNKtQfZK