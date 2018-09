Amaia Romero canta con U2 por una causa feminista

Actualizada 22/09/2018 a las 15:46

Amaia Romero volvió a sonar en la sala Wizink Center de Madrid, pero esta vez no lo hizo con sus compañeros de 'OT 2017', sino con U2. Fue durante el segundo concierto que la banda irlandesa ofreció durante la noche de este viernes, 21 de septiembre. La navarra interpretó el tema 'Women of the World', una canción que se ha convertido ya en un himno del feminismo. Sin embargo, no lo hizo físicamente en el pabellón de la capital española, sino a través de una grabación de su voz, puesto que ese día se encontraba ofreciendo un concierto en las Fiestas Mayores de Sitges (Barcelona).

La banda capitaneada por Bono hizo una parada en Madrid dentro de su gira Experience & Innocence Tour, en cuyo repertorio incluye siempre esta canción que forma parte de la campaña global con el mismo nombre, #womenoftheworldtakeover, con la que se suma así a la causa feminista contra la brecha de género y para ayudar a mujeres y niñas en estado de exclusión y pobreza. En cada ciudad, el líder de U2 invita a interpretarla con él a una cantante de ese país.

Al final del vídeo del tuit de Universal Music, puede escucharse a Bono agradeciendo la colaboración de la cantante pamplonesa.

