El cómico Rober Bodegas, quien pidió el pasado lunes la retirada del vídeo de Central Comedy de un monólogo en el que hacía chistes sobre la comunidad gitana, ha afirmado que "no queda otra que la Justicia se haga cargo" de este tema "viendo que la comunidad romaní no ha aceptado" sus disculpas.

"Viendo que mis disculpas no han sido aceptadas por la comunidad romaní, porque por lo visto en ellas debía haber omitido la mención a las amenazas, ya que al no hacerlo vuelvo a dejar a la comunidad en mal lugar, no me queda otra que esperar a que la justicia se haga cargo", ha escrito Bodegas en su cuenta social.

El cómico, quien ya alertó que había recibido "más de 400 amenazas" por este vídeo, aborda en diversos 'tuits' su opinión tras las críticas recibidas por diversas asociaciones gitanas. "Hubiese estado bien que desde las asociaciones se condenasen esas amenazas o se animase a quienes las han enviado a retractarse, así como retirar todos los vídeos y comentarios en los que se anima al linchamiento", ha señalado.

A su entender, esta actitud del colectivo, "si se trata de ganar crédito, tal vez habría ayudado". "Si el problema es la estigmatización, creo que todas esas amenazas y conductas agresivas son incluso más perjudiciales que cuatro chistes. Aunque esto es sólo mi punto de vista", ha añadido.

El artista gallego ha justificado con humor algunos de los chistes que incluía en su monólogo, recordando que quien haya seguido su carrera como cómico sabría de su "predilección por hablar de tabúes o temas controvertidos".

"Y he hablado (y me he reído) en mis shows de violencia machista, suicidio, terrorismo islámico, animalismo, cáncer, pederastia, etc. Con esta línea cómica, el tema en cuestión considero que encaja dentro del discurso y no es una fijación personal", ha aseverado.

NO SON BROMAS "DIRIGIDAS A LA ETNIA"

Bodegas continúa asegurando que "ningún tema debe estar vetado para hacer comedia y ha quedado claro que este tema si lo está". "En cualquier caso, y es triste explicarlo, las bromas se dirigían a determinadas costumbres y no a la etnia en sí, ni a sus miembros que no participan de ellas. A quienes obviamente, respeto", ha señalado.

El cómico ha concluido ironizando al adelantar que tiene "la certeza" de que sufrirá alguna "desgracia" a raíz de este tema. "Esto es innegable, más allá de posibles encontronazos con miembros no representativos del colectivo, puesto que me han echado maldiciones", ha indicado.

