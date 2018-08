Ana Guerra rompe el hielo en 'Pasapalabra' por todo lo alto

Actualizada 11/08/2018 a las 12:40

Ana Guerra y Nerea, exconcursantes de la última edición de Operación Triunfo, se estrenaron este viernes como concursantes del programa de Telecinco 'Pasapalabra'. Las dos salieron airosas de las pruebas, pero una de ellas destacó de forma especial: la canaria Ana Guerra.

Las redes sociales se llenaron de mensajes aplaudiendo la resolución de las pruebas por parte de Ana Guerra.

La primera en la que las cantantes demostraron sus conocimientos fue 'Letra a letra'. La encargada de romper el hielo fue Ana Guerra, miembro del equipo naranja. "Empezamos por Ana que tiene muchas ganas de empezar, ¿no?", preguntó el presentador Christian Gálvez. A lo que la joven canaria de 24 años respondió con nerviosismo: "Es que me da un poco de cosa empezar. ¿Puede empezar Nerea?". Christian Gálvez desveló entonces un secreto: "Que me ha contado (por Nerea) que tienes hasta los juegos de mesa".

A pesar del nerviosismo aparente, Ana Guerra supo romper el hielo de la mejor manera posible: completando casi toda la primera prueba ella sola. Acertó en total nueve palabras, y en la décima no pudo evitar quedarse con la boca abierta al desconocer la respuesta. Al ver el presentador que la concursante no pronunciaba "pasapalabra" para dejar el turno a su compañero Fran, le dio voz él mismo para continuar con la prueba.

Fran completó unas cuantas palabras más hasta agotar el tiempo. El tercer integrante del grupo, Miguel Ángel Muñoz, no tuvo oportunidad de demostrar sus habilidades en la prueba. "¿No has visto la seguridad que les he transmitido?", bromeó dirigiéndose al presentador. Después, chocó la mano a su compañera de equipo, Ana Guerra, con la que hace poco se difundieron rumores de que tenía una relación.

Hasta el programa se ha hecho eco de la buena participación de la cantante canaria en el programa a través de las redes sociales.

ana guerra en la primera prueba de pasapalabra pic.twitter.com/3PysqQkoyI — lore, ni la hora ⏰ (@ljaureguisworld) 10 de agosto de 2018

Olé Ana haciéndose la primera prueba casi ella solita. #Pasapalabra — ÓSCAR‍♂️ (@Osc_26) 10 de agosto de 2018

Que bien ha empezado Ana #Pasapalabra — Aitana (@AitanaFan_OT) 10 de agosto de 2018

No voy a superar en la vida este vídeo jajaja que estaba grabando un Boomerang para mi Instagram jaja y me pone esa cara jaja ellaaa siendo un meme constantemente @AnaG_ot2017 @pasapalabraT5 #Pasapalabra pic.twitter.com/5T1o2yTs7g — Patricia (@patriciamach94) 10 de agosto de 2018

