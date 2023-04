Navarra sufría una intensa nevada tras registrar temperaturas estivales

Una intensa nevada en todo el norte de Navarra, a pesar de estar ya en primavera, sorprendió después de temperaturas estivales el jueves y viernes pasados, con temperaturas de hasta 27,5 grados en Pamplona y más altas en la Ribera, y devolvió el peligro a numerosas carreteras de la provincia. Nevó en Pamplona, aunque no cuajó, pero si hubo 15 centímetros en Aralar, 20 en Urbasa, Burguete o Goñi. En Isaba no tuvo mucha intensidad. En Velate no llegó a cuajar. Se espera un tiempo frío por unos días.

Corales premiadas.- El coro parroquial de Echarri Aranaz y la Coral Santa Cecilia de Villava quedaron segunda y tercera respectivamente en el IV Festival de Masas Corales de Ejea de los Caballeros. Los de Echarri se llevaron un premio de 25.000 pesetas por 10.000 los villaveses.