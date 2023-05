El serbio Novak Djokovic podrá jugar el US Open tras el cambio en la política de vacunas

Novak Djokovic podrá disputar el US Open, que se celebra desde el 28 de agosto hasta el domingo 10 de septiembre, después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara este martes que levanta los requisitos de vacunación a los visitantes internacionales a partir del 11 de mayo. El tenista serbiopodrá disputar el US Open, que se celebra desde el 28 de agosto hasta el domingo 10 de septiembre, después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara este martes que levanta los requisitos de vacunación a los visitantes internacionales a partir del 11 de mayo.

"Anunciamos que la Administración pondrá fin a los requisitos de la vacuna COVID-19 para los empleados federales y viajeros internacionales al final del 11 de mayo, el mismo día en que finaliza la emergencia de salud pública por COVID-19", avanzó la Casa Blanca en su comunicado.

Esto permitirá al número uno del mundo, que no está vacunado contra la COVID-19 y que hasta ahora no había podido entrar en Estados Unidos, volver a disputar el Abierto estadounidense, último 'Grand Slam' de la temporada.

El ganador de 22 'Grandes', de 35 años, ya no pudo disputar el año pasado el Abierto de Australia y el US Open por su decisión de no vacunarse. Y este año solicitó un permiso especial para jugar en Indian Wells y en Miami, pero este se le denegó atendiendo a las normas impuestas por las autoridades sanitarias, que ahora anuncian que las restricciones a los no vacunados dejarán de tener vigor desde el 11 de mayo.

Así, el serbio, que ganó su último gran título en Australia este mes de enero, podrá luchar por levantar su cuarto trofeo en el 'Gran Slam' estadounidense, donde ya ha vencido en tres ocasiones, en 2011, 2015 y 2018.