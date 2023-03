David Ferrer y su anécdota con Carlos Alcaraz

Todo sucedió hace cinco años. David Ferrer (Jávea, 1982) ya estaba en el ocaso de su carrera deportiva y su representante, Albert Molina, acordó un entrenamiento para el valenciano en el Club de Tenis de Jávea:

- Oye, mañana va a venir un chico de Murcia- dijo Molina.

- Genial- le contestó Ferrer.

- Tiene 14 años

- ¿14 años?

- Sí, ya me dirás que te parece.

- No me va a dar ritmo. No me hagas perder el tiempo.

Ese niño murciano de 14 años se llamaba Carlos Alcaraz Pando (El Palmar, 2003). “Fue sorprendente. Yo estaba en el top10 del ránking ATP y, si no me ganó, estuvo muy cerca. Tenía algo especial, algo diferente al resto de tenistas”, apuntó el de Jávea en la presentación de la 70 edición del Conde de Godó, que tuvo lugar ayer por la mañana en el Club de Tenis de Pamplona.

El actual director deportivo del torneo catalán y capitán de la selección española en la Copa Davis se dio un baño de masas en las instalaciones navarras. Una tierra que, por cierto, pisó por primera vez. “Hace unos diez años que vine de pasada, así que sí, esta este es mi estreno aquí. Para lo que queráis volveré, menos para correr el encierro”, bromeó entre los asistentes.

J.P. Urdiroz

La mañana fue intensa. Primero, David Ferrer peloteó junto a miembros del Tenis para recordar su faceta de niño: “El clínic me ha recordado a mi infancia en el Club de Tenis de Jávea”. Mientras jugaban, los menores iban haciéndole preguntas al valenciano de 40 años. “¿Mi mejor victoria? Me quedaría con la final de la Copa Davis en Sevilla. Me enfrenté a Juan Martín del Potro en el segundo partido. En el primero Nadal había ganado a Mónaco. En la pista había unas 20.000 personas. Noté la presión. Aquí va a perder uno de los dos, dije. Pero jugábamos en España y no me podía esconder. Gané en cinco sets”, recordó.

Ferrer demostró todavía ser un deportista competitivo y dejó buenos detalles de calidad en algún golpeo. El sonido de la pelota en la raqueta era cautivador. Sin dificultades fue ganando los partidillos. Tampoco tuvo problemas en sortear las preguntas de los asistentes. “Federer es, técnicamente, el mejor de la historia. Lo difícil lo hacía fácil. Nadal es el mejor competidor. En momentos críticos, saca lo mejor de uno mismo. Y Djokovic es un jugador muy completo. Los tres están en un escalón por encima del resto”, apuntó el español ganador de 27 títulos pero, paradójicamente, nunca logró levantar el Godó. “Llegué cuatro veces a la final y me ganó un tal Rafael Nadal”, afirmó entre risas.

Para concluir, Ferrer trató de aconsejar a las futuras promesas: “Las derrotas son duras porque el tenis es individual. Es difícil de asumir una derrota”.