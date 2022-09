Serena Williams se despide con una última lección

La estadounidense Serena Williams se despidió este viernes del Abierto de Estados Unidos, en el que puede ser el partido que pone el punto final a su carrera, pero, si así fuese, lo hizo ofreciendo una última lección de carácter y compromiso, batallando durante más de tres horas contra la australiana Ajla Tomljanovic.

Williams, de 40 años, anuló cinco bolas de partido antes de rendirse ante Tomljanovic en la tercera ronda y lo hizo en un pista Arthur Ashe repleta de espectadores, que tras empujarle en cada punto, le despidió por todo lo alto.

La leyenda estadounidense aseguró en una reciente entrevista que está preparada para dejar el tenis y sugirió que esto pasaría después de este Abierto de Estados Unidos.

"No creo, pero nunca se sabe. No lo sé", afirmó Serena Williams en su emotiva entrevista a pie de campo, tras perder por 7-5, 6-7(4) y 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic.

Minutos después, en rueda de prensa, mantuvo abierta una pequeña posibilidad de que se replantee su decisión.

"No sé, no estoy pensando en eso (si su retirada es definitiva). Siempre me ha encantado Australia", afirmó sonriendo.

Su derrota ha provocado una lluvia de muestras de agradecimiento por su legado dentro y fuera de la pista, con la exprimera dama Michelle Obama, la extenista Billie Jean King, la futbolista Alex Morgan o el golfista Tiger Woods que publicaron sentidos mensajes en sus redes sociales.

El torneo femenino vio además los triunfos de la estadounidense Coco Gauff, ganadora ante su compatriota Madison Keys, y la tunecina Ons Jabeur, quien doblegó a la también estadounidense Shelby Rogers.

MEDVEDEV ENCADENA SU DÉCIMA VICTORIA EN NY

En el circuito masculino, el ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo y vigente campeón, celebró su décima victoria consecutiva en Flushing Meadows al imponerse con autoridad al chino Yibing Wu, número 174 del mundo.

Medvedev ganó por 6-4, 6-2 y 6-2 ante Wu y se citó en los octavos de final con el australiano Nick Kyrgios, un rival contra el que perdió recientemente en su estreno en Montreal.

Mirará con atención ese partido el español Pablo Carreño, quien se clasificó para los octavos de final con un gran choque contra el australiano Alex De Miñaur.

CARREÑO Y DAVIDOVICH TAMBIÉN AVANZAN

Carreño triunfó por 6-1, 6-1, 3-6 y 7-6(5) ante De Miñaur en el segundo enfrentamiento con el australiano, al que ya le había ganado en el Roland Garros de 2019.

El jugador español, número 15 del ránking mundial, triunfó con autoridad y se enfrentará en los octavos al ruso Karen Kachanov, en un torneo del que fue semifinalista en 2017 y en 2020.

Alejandro Davidovich Fokina se clasificó para los octavos de final del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera al imponerse por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 al colombiano Daniel Galán y tendrá como rival al italiano Matteo Berettini que superó al británico Andy Murray por 6-4, 6-4, 6-7(1) y 6-3.

Davidovich ya había alcanzado los octavos de final de Nueva York en 2020, cuando perdió ante el alemán Alexander Zverev, a la postre finalista.

El jugador español, número 39 del ránking mundial y finalista este año en el Masters 1.000 de Montecarlo, necesitó tres horas y quince minutos para doblegar a Galán, que llegaba a esta ronda tras imponerse el pasado lunes al griego Stefanos Tsitsipas, número cinco del mundo.

Este sábado marcará el regreso a la pista de los españoles Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Garbiñe Muguruza, quienes juegan la tercera ronda contra el francés Richard Gasquet, el estadounidense Jenson Brooksby y la checa Petra Kvitova, respectivamente.