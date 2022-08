Nadal renuncia a jugar en Montreal por unas "pequeñas molestias"

renuncia a jugar el torneo Master 1000 de Montreal, que se celebrará entre el 7 y el 10 de agosto, debido a unas "pequeñas molestias" que ha sufrido cuando entrenaba el servicio. El tenista español Rafael Nadal ha anunciado este viernes que, que se celebrará entre el 7 y el 10 de agosto, debido a unasque ha sufrido cuando entrenaba el servicio.

"Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere", explica Nadal en un comunicado remitido a EFE.

"Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer (jueves), tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar", añade.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, asegura que debe ser "prudente a estas alturas y pensar en la salud", en alusión al cúmulo de lesiones que ha sufrido en los últimos años.

No obstante, se muestra optimista: "Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène (Lapierre) y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción", finaliza el tenista mallorquín.