Tsitsipas llama "matón" a Kyrgios y el australiano le dice que es "un blando"

Nick Kyrgios calificó al griego Stefanos Tsitsipas de "blando" y defendió su polémica actuación en la pista después de que el número cinco del mundo lo llamara "matón" en su tenso partido en el torneo de El tenista australianocalificó al griegode "blando" y defendió su polémica actuación en la pista después de que el número cinco del mundo lo llamara "matón" en su tenso partido en el torneo de Wimbledon , tercer 'Grand Slam' de la temporada.

Kyrgios se recuperó de un set en contra para lograr una impresionante victoria por 6-7(2), 6-4, 6-3 y 7-6(7) sobre el cuarto favorito, citándose en octavos de final con el estadounidense Brandon Nakashima.

La contienda no estuvo exenta de controversia; Kyrgios desquició a Tsitsipas al pedir que el griego fuese descalificado después de estar a punto de dar un pelotazo a un espectador al final del segundo set. Posteriormente, trató de golpear dos veces con la pelota al australiano, que a su vez calificó al juez de silla como "una desgracia".

Si bien Kyrgios aseguró que su rival, con quien jugó dobles en Wimbledon hace tres años, era "un gran jugador", ninguno de los jugadores estaba de humor para sutilezas en sus respectivas ruedas de prensa.

En ella, Tsitsipas acusó a Kyrgios de "intimidación constante". "Eso es lo que hace, intimida a los rivales. Probablemente él mismo era un matón en la escuela. No me gustan los matones. No me gusta la gente que menosprecia a otras personas", indicó.

"Tiene algunos buenos rasgos en su carácter. Pero también tiene un lado muy malvado que, si se expone, realmente puede causar mucho daño y mal a las personas que lo rodean", añadió.

Kyrgios, que ha logrado cuatro victorias en cinco encuentros contra Tsitsipas, respondió a esas críticas apuntando que el griego no era popular en el circuito y señalando su incapacidad para manejar los partidos. "Él es muy blando, ¿venir aquí y decir que lo intimidé? Eso es simplemente de blandos", dijo Kyrgios.

"No estamos cortados con la misma tijera. Si se ve afectado por eso, cualquiera le sacará del partido. Creo que es blando. No estoy seguro de cómo lo intimidé; fue él el que me golpeó con pelotas, fue él el que golpeó a un espectador, fue él mismo el que se sacó del partido. No hice nada hacia Stefanos que fuera una falta de respeto, no lo creo", continuó.

En este sentido, aseguró que fue el griego el que montó "el circo". "Creo que si hizo ese partido es que tiene problemas serios. Tengo muchos amigos, en realidad soy uno de los jugadores más queridos", apuntó Kyrgios, que está a solo una victoria de igualar su mejor racha en Wimbledon, ya que alcanzó los cuartos de final en 2014 con una victoria sobre Rafa Nadal antes de ser derrotado por el canadiense Milos Raonic.