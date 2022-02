Nadal se cita con Medvedev por un puesto en la final de Acapulco

Rafa Nadal ha avanzado esta madrugada a semifinales del torneo de Acapulco (México), de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de superar en cuartos al estadounidense Tommy Paul (6-0, 7-6(5)), y buscará su pase a la final ante el próximo número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev. El tenista españolha avanzado esta madrugada a semifinales del torneo de Acapulco (México), de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de superar en cuartos al estadounidense(6-0, 7-6(5)), y buscará su pase a la final ante el próximo número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev.

"Va a ser número uno del mundo el lunes, y ya vimos lo duro que fue para mí ganarle en Australia. Necesito estar al 100% para tener opciones", explicó el balear, que tiene un balance favorable de 4-1 ante el ruso y que, como él, ha ganado todos los sets jugados esta semana.

Esta madrugada, Nadal encarriló el encuentro con un 'rosco' en un parcial que duró menos de media hora de juego. Ya en el segundo, Paul rompió su servicio su primer juego al resto y llegó a sacar para forzar un tercero en el 5-4. Sin embargo, el español, número cinco del mundo, frustró su intento.

Así, le devolvió la rotura y desaprovechó dos ocasiones para cerrar el partido antes del 'tie-break', donde finalmente se garantizó el pase a semifinales tras dos horas y tres minutos de juego. Con ello, el de Manacor alcanza una marca de 13-0 esta temporada y de 23-2 en la historia del certamen mexicano.

"El primer set ha sido uno de los mejores que he jugado en mucho tiempo. Ha sido fantástico en todos los sentidos. No existe la perfección, pero creo que he estado muy cerca de ella en ese primer set porque he jugado muy fluido", explicó Nadal.

Ahora, le espera Daniil Medvedev, que se garantizó el número uno del mundo la próxima semana después de la derrota del serbio Novak Djokovic en cuartos de Dubái. El ruso, del que fue verdugo en la histórica final del Abierto de Australia del mes pasado, superó también esta madrugada al japonés Yoshihito Nishioka (6-2, 6-3).