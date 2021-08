US Open Dónde ver el US Open 2021 de tenis: fechas, partidos y horarios Consulta dónde ver el US Open de tenis, último Grand Slam de la temporada que se disputa en Nueva York











EFE Diario de Navarra A pesar de la ausencia de Roger Federer y Rafael Nadal , los amantes del tenis podrán disfrutar de un torneo en el que el actual número 1, Novak Djokovic , puede conseguir el reto de ganar el Grand Slam en un mismo año. Un calendario frenético en las últimas rondas y en el que aún bastantes horarios están por definir. FECHAS DEL US OPEN 2021 El cuadro final del torneo se disputará desde el lunes 30 de agosto hasta el domingo 12 de septiembre, que tendrá lugar la final. Un campeonato donde, con más de 300 horas de directo y en más de una quincena de pistas, los mejores del tenis mundial se darán cita. En cuanto a los españoles, hoy 31 de agosto a las 17.00 en la categoría de individuales masculinos, A. Ramos Vinola se disputará la primera ronda contra L. Pouille en la pista 13. A la misma hora, en la pista 14, lo hará el español Jaume Munar contra A. Karatsev. A las 19.30 y en la misma categoría, P. Carreño Busta se verá las caras contra el estadounidense M. Cressy y a las 20.15, el español R. Carballes Baena contra T.Paul. En la categoría de individuales femeninos, P. Badosa se enfrentará a la alemana A. van Uytvanck a las 18.15. A las 19:00, Nuria Parrizas contra V. Gracheva. En la misma categoría, a las 21:00, Cristina Bucșa competirá contra la suiza Jill Teichmann y la española S. Sorribes Tormo lo hará contra Karolína Muchová a las 22.15. Mañana 1 de septiembre, aún con horarios por definir, ya darán comienzo las rondas finales de los dobles, tanto masculinos como femeninos. David Vega junto a A. Bublik jugarán mañana contra M. Giron y A. Goransson. Por otro lado, Jaume Munar junto a I. Ivashka se enfrentarán a J. Vliegen y S. Gille. Los españoles Albert Ramos y Pedro Martínez pelearán contra Andreas Miles y Golubev y Granollers junto a Zeballos, desafiarán a Delbonis y Bagnis. El 1 de septiembre, aún con horarios por definir para todas las categorías, ya se conocen los oponentes de los individuales masculinos españoles, Carlos Alcaraz se enfrentará a Arthur Rinderknech, P. Andujar a P. Kohlschreiber, R. Bautista Agut a Emil Ruusuvuori, Zapata Miralles a F. Auger-Aliassime y finalmente, Pedro Martínez a A. Rublev. En cuanto a los individuales femeninos, Garbiñe Muguruza se verá las caras con A. Petkovic y Rebeka Masarova con E. Svitolina. DÓNDE VER EL US OPEN 2021 La cadena Eurosport será la que emita los partidos de tenis del US Open 2021 que se disputa en Nueva York. Los canales Eurosport 1 y Eurosport 2 retransmitirán toda la competición desde las 17:00 (hora de España) hasta el final, a las 5:00 (hora de España) de la madrugada. También se puede seguir a través de la app móvil de Eurosport, donde se podrá disfrutar de todos los partidos del torneo; tanto de dobles e individuales en cada categoría. ETIQUETAS EE UU Estados Unidos

