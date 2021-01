Idoia Razquin, juventud y talento

Actualizada 21/01/2021 a las 06:00

Viéndola así de pequeñita cuesta imaginar que salta a la pista y arrasa entre las niñas de su edad. Pero lo hace. En Navarra, Idoia Razquin ya ha sido campeona infantil y alevín, se ha llevado el trofeo nacional más prestigioso, el Rafa Nadal Tour, y no piensa parar. Ahora está inmersa en el Circuito de Tenis Cadete Intersport Irabia-Dunlop, donde a pesar de competir en una categoría superior, ya está en semifinales.

A sus 11 años, los que entienden y la ven entrenar elogian su talento y su trabajo. Ven madera. Ella va a lo suyo. Tras ganar el Rafa Nadal, Idoia recordaba así su logro. “Tuve que esforzarme mucho en los cinco partidos porque el nivel era muy alto. Los dos últimos fueron los que más me costaron porque las rivales tenían un nivel parecido al mío. Tuve que hacer un plus de esfuerzo porque son las mejores de toda España”, decía Razquin.

Antes del torneo, la joven tenista acudía con esperanzas. “Creía que podía llegar lejos, pero que para ello debía esforzarme. Había entrenado bastante bien. El primer partido lo gané 6-0, 6-0. Ahí quería ver cómo era el club donde jugábamos. Después ya fueron partidos más difíciles porque las rivales aguantaron más. En los dos últimos fui a 3 sets. En la final, hacía mucho sol en una parte de la pista, y perdíamos puntos ahí las dos, eso hizo que fuera bastante reñido. Tuve que emplear todo mi físico”, señalaba sobre su victoria ante la catalana Carla Vázquez.

Tras lograr el título, la joven del Club de Tenis expresaba sus sentimientos: “Sentí bastante alegría porque al final el esfuerzo había dado los resultados que yo quería”.

En unas condiciones muy especiales, por la ausencia de público, a Idoia le acompañó su padre, Álvaro. “Sólo dejaban un acompañante. Daba un poco de pena que no hubiera gente porque habría más ambiente”, indicaba Idoia.

SU GOLPE, LA DERECHA

Esta era su segunda participación en el Rafa Nadal Tour, torneo en el que el año pasado se quedó en semifinales tras perder en un reñido 6-7, 6-4 y 6-7. “Me puse bastante triste, porque no había llegado a la final, pero también contenta porque era mi primer gran torneo. Después, todos los Rafa Nadal que he jugado he llegado a cuartos y me clasifiqué para el máster que se juega en la academia Rafa Nadal”.

Al margen del tenis, la niña tiene más aficiones: “Me gusta dibujar y pintar, que me relaja mucho. También me gusta leer comics de Mortadelo y Filemón, y libros de aventuras, suspense, terror y detectives”. En clase -estudia 6º de Primaria en Maristas-, asegura que lo que mejor se le da es la Plástica y las Matemáticas. “Me gusta estudiar porque aprendo cosas, pero me gusta más el tenis porque es más divertido”, asegura Idoia, que tiene claro cuál es su mejor golpe: “La derecha, la tengo bastante aprendida desde pequeña y es la que más puntos me da”.

Lo dice una campeona que empezó en el tenis de la forma más curiosa. “Me apuntó mi padre porque era torpe y quería que me coordinase, porque me estaba venga caer. Ya no me caigo”, dice sonriente.

Sus tenistas favoritos son Simona Halep “por cómo le da a la bola y lo agresiva que es” y Roger Federer “por los efectos que le da a la bola y cómo hace los golpes”. A pesar de su juventud, no se pone techo: “Me gustaría estar entre las mejores y jugar torneos importantes. Los entrenadores me dicen que voy por el buen camino, pero que tengo que esforzarme en cada golpe”.

DNI

Nombre Idoia Razquin Anaut

Fecha de nacimiento Pamplona, 22-11-2009

Familia Sus padres son Álvaro y Gabriela. Sus hermanas, Lucía, de 8 años, y Adriana, de 4

Equipo Club de Tenis

Trayectoria Campeona alevín del Rafa Nadal Tour, campeona navarra infantil y alevín