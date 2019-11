Rafael Nadal vuelve a la cima del tenis mundial

Actualizada 04/11/2019 a las 14:55

Un año después de hollar la cima del tenis mundial, el español Rafael Nadal vuelve a ser el mejor del mundo de la raqueta, desbancando al serbio Novak Djokovic, y ocupando por octava vez este privilegiado lugar.



Nadal, es el segundo jugador más veterano que ostenta la condición de número uno mundial, después de que el suizo Roger Federer lo hiciera en 2018 con 36 años. Nadal tiene 33 años. Esta semana ocupa el primer puesto en las dos listas, la de Entradas y la de la Carrera a Londres.



“Prefiero ser el No. 1 que el No. 2 y el No. 2 que el No. 3. Y acabar el No. 1 del mundo el año es algo especial, me encantaría que ocurriese”, reconoció el español tras conocer que volvería a la cima del ránking mundial, en declaraciones a la web del ATP Tour.



“Mi prioridad es organizar mi calendario para jugar el máximo posible. Si con ese calendario al final de la temporada soy el número uno, estoy muy contento. Pero no intentaré hacer cosas especiales para ser No. 1”, advirtió el español durante la pasada semana en la que tuvo que abandonar en semifinales del Masters 1.000 de París tras un problema en el abdominal.



Este problema se produjo en el entrenamiento matinal previo a las semifinal contra el canadiense Denis Shapovalovs, que no pudo jugar.



Nadal, que aventaja en 640 puntos a Djokovic, se asegura ser número uno del ránking ATP al menos durante dos semanas hasta que se decida el nombre del campeón de las Nitto Finales ATP, del 10 al 17 de noviembre en el O2 de Londres. Eso significa que el español se garantizar estar en lo más alto durante un total de 198 semanas, a sólo dos de ser el sexto jugador de la historia en alcanzar la barrera de las 200.



Este martes, el equipo de Nadal comunicará los resultados de la resonancia magnética que el jugador realizará hoy lunes en Palma y que enviará a su médico, el doctor Angel Ruíz Cotorro, para que evalúen el alcance de la lesión y si puede participar en las Finales ATP que comienzan este próximo domingo.



Caso de participar en este torneo que pone broche final al circuito ATP, en Londres se daría la lucha por el número uno y por finalizar en esta posición al final de la temporada con Djokovic. Si Nadal lo logra, sería el segundo jugador más veterano que acaba un año siendo el mejor.

El tenista mallorquín alcanzo por primera vez el número 1 el 18 de agosto de 2008, con 22 años, en los JJ.OO. de Pekín, manteniéndose durante 46 semanas en esta posición hasta el 5 de julio de 2009.



Nadal volvió al primer puesto en otras seis ocasiones más. Entre el 7 de junio de 2010 y el 3 de julio de 2011 (56 semanas), del 7 de octubre de 2013 al 6 de julio de 2014 (39 semanas), del 21 de agosto de 2017 al 18 de febrero de 2018 (26 semanas), del 2 de abril al 13 de mayo de 2018 (seis semanas), del 21 de mayo al 17 de junio de 2018 (cuatro semanas) y del 25 de junio al 4 de noviembre de 2018 (19 semanas).



El tenista español ha estado como número uno mundial en algún momento, en nueve de los últimos doce años (2008-2011, 2013-14 y 2017-19).



Nadal, que no pudo acabar la temporada pasada por lesión, ha conseguido en 2019 un récord de 51 victorias y seis derrotas, cuatro títulos, entre ellos el duodécimo en Roland Garros (ante el austríaco Dominic Thiem), su cuarto US Open (ante el ruso Daniil Medvedev), su noveno Masters 1.000 de Roma (ante el serbio Novak Djokovic) y su Masters 1.000 número 35 en Montreal (ante Medvedev).



Este 11 de julio, Nadal fue el primer jugador en clasificarse para las Nitto Finales ATP. Es el decimoquinto año consecutivo que se clasifica para el torneo final que disputan los ocho mejores.

