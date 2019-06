Eterno Rafael Nadal Parera

26/06/2019 a las 20:20

Son ya varios los escritos que he realizado sobre él. Y estoy convencido de que seguirá habiendo muchos más. En el anterior “Eterno” hablé de varias cuestiones que considero clave. Pero como me dejé en el tintero o pasé de puntillas por otras aquí voy de nuevo. Lo primero quiero compartir un tweet de @javierosasuna que es absolutamente brillante: “De todas formas, a Nadal no le quedan ya muchos más Roland Garros por ganar. Lo vengo diciendo desde 2014”. Sencillamente

Selección DN+