El navarro Iñaki Montes, campeón del Jóvenes Promesas

08/11/2018 a las 06:00

Iñaki Montes se proclamó el pasado domingo campeón del Master Marca Jóvenes Promesas 2018 celebrado en la Ciudad de la Raqueta en Madrid. El tenista navarro venció al madrileño Daniel Mateu, al valenciano Hector Talens y en la final a Nicolas Herrero por 6-3 y 6-4 en un torneo que comenzó el pasado enero. En la final se impuso en un choque de gran calidad y despliegue físico y técnico por parte de ambos contendientes.

El tenista del Club de Tenis de Pamplona mostró su alegría tras proclamarse campeón .”Esto supone un incentivo para seguir trabajando duro con todo mi equipo y a seguir mejorando cada día”, dijo Montes. “Durante todo el torneo me he sentido cómodo salvo en la final, ambos estábamos nerviosos y las condiciones de juego no fueron tan buenas como los días anteriores. Creo que es una de las razones por la cual no pudimos jugar un bonito partido. Estoy contento por lograr este título”, reconoció.

De cara a los próximos compromisos el navarro tiene como objetivos torneos individuales. Quiere poder jugar los ITF Junior y el Circuito IBP Absoluto del año que viene para seguir dando pasos agigantados.

Selección DN+