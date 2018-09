Navarra, subcampeona de España

Actualizada 19/09/2018 a las 21:28

Nuevo éxito de nuestros tenistas a nivel nacional. Va a ser un problema para quien se acostumbre y no sepa que lo que estamos viviendo estos años es una excepción. Hay que saber de dónde venimos y cuál es nuestro sitio. Navarra es una comunidad pequeña, a menos población más dificultades, y a eso hay que sumar que los recursos al no tener instalaciones propias son limitados. Hay que disfrutar del momento a sabiendas de que lo normal es que no vuelva, es una situación excepcional, al igu

