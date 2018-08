Nadal no disputará la Laver Cup entre los equipos de Europa y el Mundo

El tenista español Rafa Nadal no disputará la Laver Cup, el torneo entre los equipos de Europa y el Mundo similar a la Ryder Cup de golf, después de que este martes se haya completado la lista oficial de 12 jugadores. Tan solo faltaba una vacante por confirmar en cada equipo y los elegidos fueron el británico Kyle Edmund y el estadounidense Jack Sock, citados para la competición que se disputará del 21 al 23 de septiembre en Chicago.

Signed, sealed and ready to deliver for #TeamEurope 2018: @RogerFederer, Alexander Zverev, @GrigorDimitrov @DjokerNole @David__Goffin and @kyle8edmund. pic.twitter.com/35632y9PWU