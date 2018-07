El suizo Roger Federer, primer cabeza de serie, dejó fuera de combate al eslovaco Lukas Lacko, por 6-4, 6-4 y 6-1 para avanzar a la tercera ronda de Wimbledon sin ceder un set aún, y con el ritmo a pleno rendimiento, con la confianza de haber ganado 26 sets seguidos en el All England Club. "He jugado muy bien, mejor que en primera ronda (contra el serbio Dusan Lajovic), concentrado, golpeando bien, mezclando golpes planos con cortados", dijo el ganador de ocho coronas en Wimbledon, que cuenta ya con 93 victorias en este torneo (solo 11 derrotas). "Ahora ya tengo el ritmo y veremos qué sucede en los próximos encuentros".



Federer ha llegado a ganar 34 sets consecutivos en este torneo, en una racha que comenzó con la tercera ronda de 2005 y la final de 2006. "Lo importante es ser feliz ahí fuera, pasarlo bien, y todo eso ha funcionado muy bien hoy", analizó el suizo. "No perder mucha energía y desde luego no caer lesionado es formidable", resolvió sobre las dos primeras rondas ganadas este año. Lacko, que alcanzó la final de Eastbourne la pasada semana, era una buena piedra de toque para conocer el estado de Federer. El suizo le dejó fuera de combate en 90 minutos en el tercer enfrentamiento (Abierto de Australia 2011 y Roland Garros 2014), sin ceder ni una sola ocasión de rotura (Lacko solo ganó 9 puntos al resto), rompiendo a su rival cuatro veces, y con 48 golpes ganadores, y 17 voleas concretadas en la red de 21 intentos. El suizo se enfrentará por un puesto en los octavos de final con el ganador del choque entre el croata Ivo Karlovic y el alemán Jan-Lennard Struff.

