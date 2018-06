Nadal y Muguruza debutarán con el israelí Sela y la británica Broady

Los tenistas españoles Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza debutarán ante el israelí Dudi Sela y la británica Naomi Broady en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada que da comienzo este próximo lunes, según deparó el sorteo celebrado este viernes.

Here we are @Wimbledon ! Aquí estamos! pic.twitter.com/pkRpmBHDCK



El jugador balear, segundo cabeza de serie, ha batido en sus dos anteriores enfrentamientos contra Sela en el Abierto de Australia de 2015 (6-1, 6-0, 7-5) y en el Masters 1.000 de Miami del año pasado (6-3, 6-4). El suizo Roger Federer, actual campeón, se estrenará ante el serbio Dusan Lajovic.

The reigning champion @GarbiMuguruza will begin the defence of her title against Naomi Broady#Wimbledon pic.twitter.com/7mi6XJg7Yi