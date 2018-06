Rafa es único. No habrá otro como él. Me parece imposible, aunque ganen más Grand Slam que él, no se puede ser tan perfecto. Es imposible no admirarlo. En sus inicios mucho se hablaba de si con ese físico y jugando así no iba a durar mucho. La realidad es que no sabemos si esa afirmación era cierta o no. Nadal evoluciona, se transforma cada año para ser mejor que el anterior. Es un ejemplo único, diría que inmejorable, pero seguro que Rafa el año que viene logra ser un prototipo mejo

