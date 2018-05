Muguruza apea a Kuznetsova y avanza a segunda ronda, donde se mide con Ferro

La española Garbiñe Muguruza, número tres del mundo, avanzó este martes a la segunda ronda de Roland Garros, en la que se medirá con la francesa Fiona Ferro (257), al vencer a la rusa Svetlana Kuznetsova (42) en un encuentro que estuvo cerca de media hora suspendido por la lluvia. La campeona de Roland Garros de 2016 fue de menos a más y doblegó a la ganadora en 2009 por 7-6 (0) y 6-2 y en dos horas y cinco minutos.



