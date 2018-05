Venus Williams (9 del mundo) cae en primera ronda

La estadounidense Venus Williams (novena del mundo) fue eliminada este domingo en la primera ronda de Roland Garros por la china Qiang Wang (91) (6-4 y 7-5) en una hora y 40 minutos.

Venus, quien cumple 38 años el próximo 17 de junio, fue víctima de sus errores no forzados (35) y del buen porcentaje de puntos que su rival en la red.

Wang Qiang advances to @rolandgarros second round!



Defeats No. 9 seed Venus Williams 6-4, 7-5! pic.twitter.com/8CF19op43n