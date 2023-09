Un verano con menos protagonismo

despide de la campaña estival con una sonrisa. Con la satisfacción del deber cumplido. El voleísta de Arbizu cierra el capítulo veraniego coronado como el rey de ferias, siendo el pelotari que mejor porcentaje de victorias ha Jokin Altuna y el campeón manomanista Aitor Elordi. No obstante, el también delantero de Aspe ha aprovechado cada oportunidad -conquistando los entorchados de la Aste Nagusia bilbaína y San Mateo- y también el tiempo. Joseba Ezkurdia secon una. Con la satisfacción del. Elcierra el capítulo veraniego coronado como el rey de ferias, siendo el pelotari que mejor porcentaje de victorias ha obtenido por partidos jugados, un 75% . Algo que parecía difícil de lograr a la sombra dey el campeón manomanista. No obstante, el tambiénha aprovechado cada oportunidad -conquistando los entorchados de la Aste Nagusia bilbaína y San Mateo- y también el tiempo.

“Empecé bien el verano pero luego tuve un pequeño bache del que poco a poco me fui recuperando, cogiendo ritmo y ganando confianza en cada partido. Muchas veces pensaba que me encontraba peor de lo que realmente estaba”, reconoce, “Soy exigente conmigo mismo y me castiga mucho mi cabeza”. Ahora, con cierta perspectiva, su balance es más que positivo tras cerca de una treintena de partidos disputados entre julio y septiembre.

Curiosamente, Ezkurdia ha obtenido el mejor rédito a sus actuaciones supliendo a Elordi en los torneos de Bilbao y Logroño. “Sabía que este verano iba a tener menos protagonismo. Los focos no me han apuntado a mí, pero he aprovechado cada ocasión para mejorar y entrenar”, asegura.

El de Arbizu se muestra deseoso de que llegue el invierno y con él los campeonatos oficiales, esos a los que les adorna una tensión diferente, otros nervios y otro gusanillo. Joseba Ezkurdia, que este viernes disputará las semifinales del Masters CaixaBank, comenzó su preparación para el Cuatro y Medio a finales de agosto, compaginado en el último mes la fatiga y las agujetas del trabajo físico con los compromisos por parejas, como la inesperada irrupción en la feria matea.

En su horizonte más inmediato, retener el título del Masters junto a Jon Mariezkurrena. Juntos se enfrentarán a Jaka-Martija por el pase a la final del día 1 de octubre, unos rivales ante los que esperan resarcirse de la amarga derrota que encajaron durante el encuentro de liga disputado en Alsasua.

Elección de material del Masters y autógrafos

Cuenta atrás para la celebración de la fase final del Masters CaixaBank. El frontón del Navarra Arena acogerá este martes 26 de septiembre por la tarde, a partir de las 16 horas, la elección de material en la que se concitarán las cuatro parejas semifinalistas de este viernes. Más tarde, Mariezkurrena II, Ezkurdia, Altuna III y Peña II se desplazarán hasta el Centro Comercial La Morea donde, desde las 18 horas, participarán en un encuentro con el público pelotazales en el que firmarán autógrafos y podrán ser fotografiados junto a sus seguidores.