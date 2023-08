El más difícil todavía de Urriza

A estas alturas de la temporada, con la hoja de julio recién arrancada y estrenado agosto, el mundo del remonte se hace una pregunta recurrente en los últimos años. ¿Estará Javier Urriza en la pelea del Individual, la txapela que da y quita en la modalidad?

En 2022, después de conseguir frente a Barrenetxea su octavo entorchado en once participaciones y con 40 años, dijo que se lo tenía que pensar. Después de haber sido finalista de Erremontari, semifinalista del Summer Series y de haberse impuesto en el Torneo Zarautz este pasado fin de semana hay fumata blanca. Urriza jugará el Individual e intentará el más difícil todavía, buscar su noveno título.

“El problema de la muñeca está totalmente olvidado, el juego y los resultados de los últimos campeonatos me han animado a dar el paso, porque me veo competitivo”, comentaba este lunes el remontista pamplonés de Oriamendi. “Soy competitivo, y si no viera opciones, no saldría. La presión me la meto yo a mí mismo, no hace falta que me la ponga nadie. Y desde que volví a conseguir el individual el año pasado, sé que todo esto, el estar ya aquí, es un regalo”.

Urriza ha preparado a conciencia el Individual con su gente de confianza. Ibai Barón, y su inseparable Seve Arcelus. En estas dos últimas semanas pulirá detalles para hacerse a jugar jueves y sábados en Galarreta. “La dureza y la exigencia del individual me dan mucho respeto, porque es máxima pero voy a tratar de dar guerra a los jóvenes e intentar ser competitivo hasta el final”, explica.

El mapa del individual para Urriza dibuja una liguilla contra Barrenetxea - “el más experto y seguro de todos”-, Ansa - “que lleva muchos años ahí arriba”- y el superviviente de la terna Azpíroz, Larrañaga y Juanenea, el dominador de los últimos tres torneos en frontón corto. El pamplonés sabe que el panorama que se presenta no es sencillo, ni mucho menos.

“Sé que es muy difícil, sé que la gente joven viene pegando muy fuerte, y que me va a costar mucho, pero quiero estar ahí”, dice.