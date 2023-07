Ezkurdia, duda en la feria de San Fermín por un golpe costal

Todo sucedió en la última jugada. Al sexto pelotazo Jokin Altuna cortó al txoko, Joseba Ezkurdia trató de ir a restar la pelota, pero su pierna izquierda resbaló, hizo un mal gesto y el navarro se dio un fuerte golpe con el suelo. Ezkurdia se retorció de dolor, con las manos en el costado izquierdo. En el vestuario fue examinado por Iñigo Simón, responsable médico de Baiko. Visto que pasado el tiempo el dolor persistía, el pelotari fue a urgencias de la Clínica Universidad de Navara, donde se le diagnosticó un fuerte golpe en el costado izquierdo, con la posibilidad de que haya una pequeña fisura en alguna costilla.

Ezkurdia presentaba ayer por la mañana dolor en la zona, aunque con la medicación se encontraba mejor. No será hasta hoy mismo cuando decida su finalmente juega o no su segundo partido de parejas en el que tienen que defender todas sus opciones de clasificación para la final del día 14.

“Se me ha ido el pie izquierdo y no sé si he obligado mucho al caer al suelo o si ha sido el mal gesto, pero al respirar noto molestias y dolor”, comentaba al término del partido del delantero de Arbizu, que terminó también muy castigado el partido del lunes por la noche. “A mí me gusta el calor, pero esto ya es demasiado. He terminado muerto, con muchas ganas de vomitar. Me ha dado pena no poder hacer más tantos para tener más opciones de clasificarnos”.

ZABALETA, MUY CASTIGADO POR EL CALOR

También terminó con muchísima fatiga José Javier Zabaleta. El bombardero de Etxarren fue quien mandó en el peloteo en la primera parte del encuentro, pero el calor le acabó pasando factura al mejor zaguero del cuadro.

“El partido ha sido muy duro en la primera parte, hemos jugado con mucha intensidad. La segunda parte tenía muy mal cuerpo, como destemplado por culpa del calor”, comentaba ayer Zabaleta. “Era un cansancio más que por la dureza del partido por sensación de debilidad, es de las veces que más calor he pasado, parecido al día del año pasado en Barakaldo”.